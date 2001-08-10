Сахалинцы активно переходят на электронные квитанции за капремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всё больше жителей Сахалинской области выбирают электронные квитанции за капремонт. На «цифровую» систему получения платёжных документов, которая позволяет избежать утомительных очередей и сэкономить время, перешли уже 24 860 человек, рассказали ТИА "Острова" в фонде капремонта.

Причина роста числа потребителей, предпочитающих электронные квитанции, вполне объяснима: высокие технологии развиваются и сегодня позволяют жителям оплачивать различные услуги дистанционно в любом месте и в любое время.

- Преимущества электронных квитанций за капремонт заключается не только в экономии времени и других ресурсов, но и возможности оплачивать счета оперативно, не дожидаясь бумажной версии - «цифровой» аналог отправляется на электронную почту, а также его можно сформировать в «Личном кабинете», информация о счетах всегда под рукой и хранится в гаджете у абонента. Таким образом, можно оперативно посмотреть историю платежей и распечатать нужный документ, — отметила Оксана Кобзева начальника абонентского отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области

Электронная квитанция не может затеряться, её никто не вытащит из почтового ящика, а вся информация конфиденциальна и находится под защитой, поэтому исключается неправомерный доступ к персональным данным. «Цифровые» платежки помогают и сберечь природу, так как серьёзно сокращается количество бумаги на производство квитанций. Ежемесячно в печать идут тысячи платёжных документов, которые после получения, как правило, почти сразу отправляются на свалку.

Перейти на электронную квитанцию просто - нужно заполнить короткое заявление на сайте Фонда капитального ремонта Сахалинской области: указать ФИО, номер лицевого счёта и электронную почту, на которую будут направлять квитанции. Также на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области есть сервис "Личный кабинет", в котором пройдя регистрацию собственники могут самостоятельно печатать документы, оплачивать взносы и сформировать выписку по своему счету.