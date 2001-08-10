В южных районах Сахалинской области ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 5 сентября и ночью 6 сентября на территории Томаринского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и города Южно-Сахалинск ожидается сильный дождь, местами очень сильный. Утром 6 сентября 2024 года и в последующие сутки ожидаются подъёмы уровней воды на 1-2 м, возможны выходы воды на пойму, затопление отдельных хозяйственных объектов сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.