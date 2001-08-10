В Южно-Сахалинске определили общественные пространства, которые обновят в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин во время инспекционной поездки посетил ряд объектов, которые планируется обновить в следующему году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, одной из точек стала площадь Славы. Глава города совместно руководителями ряда структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска проверил состояние мемориала и прилегающей к нему территории.

- Мемориальный комплекс на площади Славы - это одно из основных мест проведения мероприятий, посвященных важным для нашей страны памятным датам. И, безусловно, оно требует особого внимания и обновления. Тем более, что в следующем году мы отметим 80-ю годовщину Великой Победы. И, заканчивая благоустройство этой части ул. Горького, необходимо привести в порядок саму площадь. Есть уже дизайн-проект, определен подрядчик. Поставлена задача - чтобы к следующему 9 Мая работы здесь были в целом завершены в той стадии, чтобы это не мешало проведению праздничных мероприятий. Принимая во внимание, что сейчас уже осень и начало мая - это еще не самый разгар строительного сезона, обсудили все возможные риски. В этой связи я поручил профильным структурам разработать детальный план-график производства работ и вести их тщательный контроль, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Еще одной точкой поездки стал пустырь на пересечении улиц Горького и Емельянова, где уже начались подготовительные работы по обустройству нового сквера.

Как отметил мэр Южно-Сахалинска, город сейчас активно развивается и, учитывая запрос жителей на увеличение количества общественных пространств, возникла идея преобразить это место, сделать здесь небольшую зону для отдыха и прогулок.

Так, здесь появятся пешеходные дорожки, скамейки, освещение, озеленение и др. Важным этапом благоустройства станет берегоукрепление ручья. Завершить работы планируется к сентябрю 2025 года.