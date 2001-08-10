Тихоокеанское
информационное агентство
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В южных районах Сахалинской области ожидается сильный дождь
13:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение транспорта на участке улице Музейной в Южно-Сахалинске ограничено на сутки

Движение транспорта на участке улице Музейной в Южно-Сахалинске ограничено на сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20.00 5 сентября до 22.00 6 сентября в связи с работами по прокладке инженерных сетей будет перекрыто движение по автодороге на участке ул. Музейной от ул. А. Буюклы до Компроспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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