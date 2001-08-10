Тихоокеанское
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12:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы

Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» армейского корпуса Восточного военного округа военнослужащие мотострелковых ведут стрельбу из положений "лёжа", "стоя" и "с колена" по мишеням на различной дистанции.

Мотострелки ведут огонь из одиночно стоящего укрытия, при этом постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции для стрельбы.

Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».

Занятия проводятся с целью повышения уровня боевой готовности и профессиональной подготовки военнослужащих. Такие тренировки позволяют получить ценный опыт и навыки, которые могут быть применены в реальных боевых условиях.

Военнослужащие используют автоматы Калашникова и применяют тактику использования дыма и средств имитации.

 

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