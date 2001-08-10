Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на полигоне «Троицкий» армейского корпуса Восточного военного округа военнослужащие мотострелковых ведут стрельбу из положений "лёжа", "стоя" и "с колена" по мишеням на различной дистанции.
Мотострелки ведут огонь из одиночно стоящего укрытия, при этом постоянно перемещаясь, меняя огневые позиции для стрельбы.
Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».
Занятия проводятся с целью повышения уровня боевой готовности и профессиональной подготовки военнослужащих. Такие тренировки позволяют получить ценный опыт и навыки, которые могут быть применены в реальных боевых условиях.
Военнослужащие используют автоматы Калашникова и применяют тактику использования дыма и средств имитации.
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