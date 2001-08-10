Курьерская доставка ВТБ на Дальнем Востоке: 15 клиентов и 150 км в день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальнем Востоке сотрудники выездного сервиса ВТБ успевают обслужить до 15 клиентов в день, преодолевая около 50 км, а при посещении удаленных территорий – до 150 км. Об этом на ВЭФ-2024 рассказал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

Сегодня команда курьеров банка в ДФО – больше 70 человек, к концу года их число увеличат до 90. Мобильные менеджеры доставляют продукты банка в 60 городов и поселков округа.

В доставке работают в основном молодые люди 25-30 лет. При этом ограничений по возрасту нет: самому молодому сотруднику – 19 лет, а самому старшему – 50. Многие работают в графике стандартной рабочей недели – 5/2, а некоторые выбирают схему 2/2. Студенты совмещают работу с учебой и отдают предпочтение формату неполного рабочего дня.

«Расширяя доступность выездного сервиса, мы обязательно учитываем региональные особенности, особенно климатические условия. Это позволяет обеспечить более быструю и качественную доставку банковских продуктов в удобный для клиента срок. На Дальнем Востоке мобильные менеджеры пользуются многими видами транспорта, включая различные переправы и паромы, чтобы в прямом смысле слова «дойти до каждого клиента». Чаще всего здесь заказывают доставку дебетовых карт или перевод заработной платы, каждый десятый оформляет накопительные счета и депозиты. К концу года география доставки увеличится до 250 населенных пунктов, а срок доставки в большинстве случаев не будет превышать 24 часов», – прокомментировал Василий Палаткин.

В целом по России число сотрудников доставки ВТБ выросло на 60% и на начало сентября составило 1350 человек. К концу года штат выездного сервиса расширится до 2000 человек, а услугами доставки банка смогут воспользоваться 81% россиян в 3,5 тысячах населенных пунктов.