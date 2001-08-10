На Сахалине задержали водителя грузовика, нарушившего правила перевозки грузов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 сентября 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель самосвала, двигаясь по трассе в Долинском районе, нарушил правила перевозки грузов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области Госавтоинспекции установили личность правонарушителя. В отношении водителя составлены административные материалы по части 1 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов), а также по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). Мужчина задержан и помещен в комнату для содержания задержанных лиц.

Госавтоинспекция благодарит за активную гражданскую позицию и призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.