Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наступила осень, и в скором времени близятся масштабные субботники. С целью соблюдения порядка во дворах многоквартирных домов и предотвращения несанкционированных свалок, АО "Управление по обращению с отходыми" рассказывает, как правильно утилизировать растительные отходы.

Начнем с того, что растительные отходы не относятся к ТКО и КГО. Их нельзя выбрасывать в контейнер либо сгружать на саму контейнерную площадку/территорию вокруг нее. Ответственность за обращение с такими отходами лежит на отходообразователе. Однако, если УК заключила договор с региональным оператором на вывоз растительных отходов, требуется соблюдать ряд условий при их складировании в местах накопления твёрдых коммунальных отходов.

На территории многоквартирных домов подобные отходы образуются пару раз в году – весной и осенью во время субботников. УК необходимо заранее определить место, куда будут складироваться растительные остатки и правильно подготовить к транспортировке.

Ветки должны быть не более 50-60 см в длину и связаны в небольшие пачки. Опавшую листву деревьев и другие отходы, образующиеся в процессе содержания зелёных насаждений, нужно упаковывать в мешки и оставлять рядом с контейнерными площадками, не загромождая контейнера и отсек для КГО.

— Если с утра в контейнеры выбросили несколько мешков с листьями и ветками, через пару часов выбросить в них обычный мусор люди уже не могут — не будет места. Древесные отходы требуют специальной обработки и утилизации, так как могут повредить прессующее оборудование. Растительные отходы от субботников категорически запрещено выбрасывать в контейнеры и на контейнерные площадки. Складывать их нужно отдельно, так как ТКО из контейнеров и растительно-древесные отходы забирают разной спецтехникой, — уточнила начальник отдела организации и контроля перевозок Надежда Бондаренко.

На фотографиях наглядно показаны нарушения утилизации отходов. Мы призываем к соблюдению простых правил. Ведь правильное обращение с растительными отходами способствует улучшению экологической ситуации и повышает качество жизни жителей.