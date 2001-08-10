На Сахалин прибыли ординаторы-целевики для прохождения практической части обучения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета будут работать под руководством опытных коллег в медицинских учреждениях области. Развитие сотрудничества с ведущим медицинским вузом Дальнего Востока осуществляется по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В этом году запущен процесс по открытию кафедры ТГМУ в Южно-Сахалинске. Прибытие ординаторов – один из этапов этого проекта. Для островного региона практика привлечения ординаторов 1-2 курса для работы в медучреждениях в процессе прохождения обучения – новая. Каждый их них будет выполнять обязанности согласно своей квалификации. Среди студентов – будущие эндоскописты, рентгенологи, педиатры, психиатры, специалисты УЗИ, офтальмологи, акушеры-гинекологи.
Данил Вдовушкин – ординатор второго года обучения по специальности рентгенология. В ближайшие месяцы студент ТГМУ будет проходить практику в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска.
- Я родом из Амурской области, но решил начать свой трудовой путь на Сахалине, после обучения буду работать в Невельской ЦРБ. Мне интересна рентгенология, поэтому развиваться я решил в этом направлении, а целевое обучение даёт прекрасные возможности для старта, - рассказал Данил.
Перед началом работы студенты встретились с министром здравоохранения Сахалинской области Владимиром Кузнецовым. Ординаторы узнали о возможностях, которые предоставляет молодым специалистам островной регион для практики и работы, а также задали свои вопросы.
- Нам важно распределить ребят, чтобы они смогли получить необходимую базу знаний и набраться опыта по своему профилю. Мы будем следить за каждым, потому что это отличная возможность подготовить нужного специалиста и создать ему все условия для комфортной работы в будущем, - рассказал Владимир Кузнецов.
Обучение студентов будет проходить на базе ТГМУ. Прохождение практики ординаторов – это первый этап запуска кафедры на Сахалине. В следующем году планируется организация набора студентов, начиная с первого курса. Одной из первых будет открыта кафедра по программе «Лечебное дело». Для сахалинских студентов и ординаторов прорабатывается возможность дополнительного - модульного обучения по отдельным предметам с последующим получением соответствующих сертификатов.
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