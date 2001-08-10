В ДВФУ будут готовить авиационные кадры для авиакомпании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточный федеральный университет и АО «Авиакомпания «Аврора» в ходе IX Восточного экономического форума заключили соглашение с целью создания условий для подготовки и развития квалифицированных и компетентных кадров для авиации на Дальнем Востоке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ДВФУ.

ДВФУ и авиакомпания «Аврора» сотрудничают с 2018 года. За время сотрудничества в ДВФУ была реализована программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов, а авиакомпания «Аврора» предоставила рабочие места выпускникам ДВФУ сразу по нескольким направлениям.

В рамках нового соглашения планируется создать комплексную систему обучения и развития специалистов региональной авиации, обеспечить подготовку и переподготовку сотрудников авиапредприятий, а также провести совместные научные исследования.

«За время сотрудничества с авиакомпанией «Аврора» мы подготовили несколько групп специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов, теперь же мы продолжаем обучение инженерных кадров, а также собираемся открыть новое направление подготовки, учащиеся которого смогут не только разрабатывать и ремонтировать летательные аппараты, но и непосредственно управлять воздушным движением», — рассказал директор Политехнического института ДВФУ Вячеслав Селезнев.

В рамках действующих договоренностей в Политехническом институте ДВФУ предполагается открытие новой программы бакалавриата по направлению подготовки 25.03.03 «Аэронавигация». Выпускники направления будут обучены работать с навигационными системами, радарным и радионавигационным оборудованием, а также владеть навыками планирования полетов, что позволит им обеспечивать навигационное сопровождение и безопасность полетов.



«Задача подготовки кадров для дальневосточной авиации – это часть стратегии повышения пассажиропотока в Дальневосточном Федеральном округе. Готовить кадры нужно там, где будут работать, где хорошо знают условия Дальнего Востока, там, где живут работники авиакомпании. Это, в первую очередь, Сахалинская область, Хабаровский край, Приморье и другие субъекты Дальневосточного Федерального округа. Авиакомпания подписала соглашение о партнерстве в вопросах образования с оператором аэровокзала Южно-Сахалинск, и мы открыты для присоединения других учебных заведений, чтобы иметь максимальный ресурс для подготовки профессиональных кадров», — прокомментировал заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора» Олег Емец.



Напомним, IX Восточный экономический форум проходит в кампусе ДВФУ на Русском острове с 3 по 6 сентября 2024 года. Студенты и сотрудники ДВФУ станут участниками событий форума в качестве экспертов, модераторов, участников и волонтеров. Представители студенческих СМИ университета работают на форуме в составе медиацентра Министерства науки и высшего образования РФ.