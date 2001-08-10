Резидент Сахалинского нефтегазового индустриального парка развернет производство электрооборудования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории нефтегазового индустриального парка в Южно-Сахалинске будет налажен выпуск электротехнического и электрощитовогооборудования. Соглашение, предусматривающее создание нового производства, на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор ООО «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Леонид Петухов и генеральный директор ООО «H2 Чистая Энергетика» Алексей Каплун, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Сахалинской области завершается строительство первой очереди нефтегазового индустриального парка. На его площадке отечественные сервисные предприятия будут оказывать различные услуги компаниям, добывающим углеводороды на шельфе острова Сахалин. Прежде существенная часть этих работ выполнялась не только в других регионах России, но и за рубежом. Запуск парка позволит, в частности, снизить зависимость отрасли от иностранных партнеров. Два инвестора – компании «РУСЭЛ» и «H2 Чистая Энергетика» - намерены разрабатывать и собирать на новой индустриальной площадке в Южно-Сахалинске различное востребованное электротехническое и электрощитовоеоборудование.

- Сахалинская область становится индустриальным регионом. Мы развиваем переработку углеводородов, а также оказание сервисных услуг нефтегазовым компаниям. Это направление требует уникальных компетенций, использования самых современных технологий. Мы поддерживаем намерение наших партнеров – запустить в индустриальном парке производство электрооборудования. Важно, что оно будет находиться поблизости от конечного потребителя. Это позволит более гибко и оперативно реагировать на запросы, сократить сроки поставок. Выиграют от этого и жители региона. Новое современное производство – это рабочие места для квалифицированных кадров, дополнительные поступления в бюджет области, - сказал Алексей Белик.

Инвесторы наладят на Сахалине выпуск трансформаторных подстанций, систем релейной защиты, распределительных щитов, шинопроводов, систем автоматизации, интеллектуального наружного освещения. Также планируется создание комплексов водородного электроснабжения.

- Холдинг «РУСЭЛ» имеет значительный опыт в области электротехники. Одна из приоритетных задач компании - обеспечение технологического суверенитета страны. Как отмечают Владимир Владимирович Путин и Юрий Петрович Трутнев, Дальний Восток должен стать основой экономического роста России. Наше внимание устремлено на Сахалин, это регион с очень мощным экономическим потенциалом, здесь много молодежи, которая хочет учиться и работать. В наших планах - организация сборочного производства шкафов релейной защиты и других приборов, необходимых промышленности. Важно, что Правительство региона поддерживает нашу инициативу, - отметил генеральный директор холдинга «РУСЭЛ» Леонид Петухов.

Продукцию, которую будет выпускать новое производство, может применять не только в интересах нефтегазовой отрасли, но и при строительстве промышленных объектов и жилых домов.