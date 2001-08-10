ВТБ в 1,6 раза увеличил финансирование рыбопромышленников Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За семь месяцев 2024 года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса из рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока кредиты на 5,7 млрд рублей. Это в 1,6 раза превышает объем финансирования за аналогичный период прошлого года, что связано с усилением инвестиционной активности в отрасли. Об этом на ВЭФ-2024 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Как отметил топ–менеджер, на дальневосточные регионы приходится основной объем кредитного портфеля ВТБ в рыбной промышленности. По итогам семи месяцев 2024 года в целом по стране он достиг 88 млрд рублей, из них 80% – более 70 млрд рублей – на Дальнем Востоке. В лидерах по объему финансирования – Камчатка (40 млрд рублей) и Приморье (21 млрд рублей).

«Мы видим рост кредитной активности среди предприятий рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Порядка 35% средств клиенты привлекли на инвестиционные цели, число таких кредитов показало кратный рост. Мы ожидаем дальнейшего развития этого сегмента, считаем стратегически важным поддержать бизнес в условиях государственной задачи по трансформации отрасли, направленной на создание новых мощностей и модернизацию инфраструктуры», – отметил Руслан Еременко.

ВТБ активно развивает сотрудничество с предприятиями рыбной промышленности Дальнего Востока. В числе клиентов банка − ключевые компании отрасли. За последние годы ВТБ профинансировал приобретение и строительство десяти судов различной специализации, трех заводов по переработке и другие проекты. Банк также финансирует победителей аукционов распределения инвестиционных квот 2023 года.