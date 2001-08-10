ВТБ в 1,6 раза увеличил финансирование рыбопромышленников Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За семь месяцев 2024 года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса из рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока кредиты на 5,7 млрд рублей. Это в 1,6 раза превышает объем финансирования за аналогичный период прошлого года, что связано с усилением инвестиционной активности в отрасли. Об этом на ВЭФ-2024 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Как отметил топ–менеджер, на дальневосточные регионы приходится основной объем кредитного портфеля ВТБ в рыбной промышленности. По итогам семи месяцев 2024 года в целом по стране он достиг 88 млрд рублей, из них 80% – более 70 млрд рублей – на Дальнем Востоке. В лидерах по объему финансирования – Камчатка (40 млрд рублей) и Приморье (21 млрд рублей).
«Мы видим рост кредитной активности среди предприятий рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Порядка 35% средств клиенты привлекли на инвестиционные цели, число таких кредитов показало кратный рост. Мы ожидаем дальнейшего развития этого сегмента, считаем стратегически важным поддержать бизнес в условиях государственной задачи по трансформации отрасли, направленной на создание новых мощностей и модернизацию инфраструктуры», – отметил Руслан Еременко.
ВТБ активно развивает сотрудничество с предприятиями рыбной промышленности Дальнего Востока. В числе клиентов банка − ключевые компании отрасли. За последние годы ВТБ профинансировал приобретение и строительство десяти судов различной специализации, трех заводов по переработке и другие проекты. Банк также финансирует победителей аукционов распределения инвестиционных квот 2023 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:38 30 Августа Сто молодых специалистов начнут работу в школах и детских садах Южно-Сахалинска
12:11 29 Августа Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия
14:51 29 Августа Сахалинская область – на втором месте по показателям лососевой путины-2024
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 16:25 Вчера На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
- 16:05 3 Сентября В Южно-Сахалинске ветераны отметили 3 сентября на "Солдаткой поляне"
- 09:54 2 Сентября Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
- 12:02 30 Августа На Сахалине пройдет практический семинар "Пять языков любви"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?