В ходе Восточного экономического форума состоялся запуск двух объектов сахалинской энергетики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области заработали два новых объекта энергетики. Торжественная церемония запуска состоялась в дистанционном режиме в ходе Восточного экономического форума. Старт работе дополнительного энергоблока Сахалинской ТЭЦ-1 автоматизированного гибридного энергетического комплекса в селе Новиково дали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления, генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 проводится реконструкция пятого энергоблока. Она предусматривает установку двух газотурбинных энергоагрегатов мощностью 25 Мвт каждая. Все оборудование и программное обеспечение российского производства. В ходе торжественной церемонии был запущен первый энегоагрегат.
Также по команде из Владивостока был запущен автоматизированный гибридный энергокомплекс в отдаленном селе Новиково на юге острова Сахалин. Он включает в себя дизель-генераторные и ветровые электроустановки. Принципиально важно, что в основе системы не обычные аккумуляторы, а водородное оборудование. Газ вырабатывается при работе ветряков, запасается в специальных емкостях. А затем он расходуется по мере необходимости для производства электроэнергии.
- Важно, что установкf, которая сегодня заработала на нашей ТЭЦ-1 – отечественного производства. Недавно с российского рынка ушли иностранные производители газовых турбин. И теперь им на смену пришли отечественные компании, которые выпускают нужное оборудование. Так наша промышленность избавляется от зависимости от иностранных технологий и поставок. Что касается комплекса в Новиково. Здесь мы реализуем пилотный проект, который позволит с помощью водородных технологий обеспечить электроэнергией отдаленные населенные пункты. В дальнейшем нашими разработками смогут воспользоваться и другие регионы нашей страны. Запуск двух этих объектов позволит нам сделать энергоснабжение более надежным, создать резерв мощности для дальнейшего развития региона, в том числе и строительства жилья, повысить качество жизни на островах, - сказал Валерий Лимаренко.
Водородное оборудование, которое используется в Новиково, разработано и изготовлено в рамках Восточного водородного кластера, который по решению Правительства РФ создан на территории Сахалинской области.
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