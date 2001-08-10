​В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым делом службы главной воздушной гавани региона приступили к обучению персонала. Для сотрудников авиатерминала запустили серию инструктажей по работе в условиях зимы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Один из ключевых вопросов – действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Лекции, посвящённые этому блоку, стартовали раньше остальных. Каждый отдел прослушал курс по работе при ЧС. Специалисты детально изучили обязанности, которые они должны принять на себя в случае необходимости. При ЧС крайне важно, чтобы службы действовали слаженно, выполняя свои роли в точности, поэтому вслед за теоретическими занятиями персонал пройдёт через масштабные учения.

Впереди у сотрудников аэровокзала курсы по основам охраны труда и правилам пожарной безопасности. Также до конца сентября специалисты службы организации пассажирских перевозок прослушают лекции по корпоративному внешнему виду и работе производственных систем. Отдельно фронтлайн персонал изучит нормативные документы, которые регламентируют обслуживание авиапутешественников, способы регистрации и нюансы в обслуживании багажа с помощью автоматизированной системы его обработки.

В ходе курсов команда транспортной (авиационной) безопасности (СТАБ) повторит, каким образом нужно организовать пропускной режим на территории аэровокзала и как правильно выстраивать взаимодействие с другими службами комплекса. Обучение тоже будет гибридным. После лекций и семинаров специалистов СТАБ ждут зачёты и практика.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду – горячая пора для сотрудников аэровокзала. Мы настраиваем наши системы и технику, проводим осмотры и текущий ремонт помещений. И всё же, во многом фокус остаётся на персонале. Люди должны точно знать нормы и правила, чтобы так же быстро, как летом, обслуживать пассажиров в условиях непредсказуемой сахалинской погоды. Безопасность и комфорт авиапутешественников – наш приоритет вне зависимости от сезона», - прокомментировал заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

Обучение персонала в аэровокзале «Южно-Сахалинск» завершится в конце сентября. К тому же времени сотрудники комплекса проведут техническое обслуживание интроскопов, телетрапов, стоек регистрации и другого оборудования, задействованного в обслуживании пассажиров. Работать согласно осенне-зимнему расписанию полётов главная воздушная гавань региона будет с октября 2024 по март 2025.