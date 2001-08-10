На Сахалине прошли мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексное мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 сентября. Участниками встречи стали учащиеся среднего звена южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Так, на уроке «Скажем терроризму – Нет!» и в ходе беседы «Трагедия Беслана» ребятам напомнили о трагических событиях, произошедших в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, в Казани 11 мая 2021 года, а также о крупных терактах, произошедших в России и мире. Специалисты библиотеки разъяснили учащимся термины «терроризм» и «экстремизм», а также напомнили об ответственности за «телефонный терроризм». Кроме того, присутствующим напомнили о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов. Лекционную часть дополнили социальные видеоролики антитеррористической направленности: «Телефонный терроризм», «Радикализм, экстремизм и терроризм», «Видеоинструкция по действиям граждан при угрозе теракта».

В завершение встречи участники были разделены на три группы. Каждая группа должна была приклеить на лист изображения, соответствующие уровню угрозы, и объяснить свой выбор.