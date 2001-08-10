ВТБ отчитался о финансировании портовой инфраструктуры на 200 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ заинтересован в финансировании транспортных инфраструктурных проектов по всей России. Для этого банк рассматривает в том числе неклассические способы привлечения средств. Об этом в ходе сессии «Транспорт и логистика: новые маршруты» ВЭФ-2024 сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
«Так, мы в диалоге с РЖД по поиску новых способов финансирования. На ПМЭФ подписывали вместе с Нацпроектстроем меморандум о намерениях по реализации обхода на северо-западе - Юго-Западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга - в рамках договора подряда с рассрочкой финансирования. Так что ищем, ищем новые способы профинансировать инфраструктурные проекты. Мы верим в транспортную отрасль страны и будем активно способствовать реализации инвестиционных проектов как в рамках проектного финансирования, так и в рамках новых инструментов, которые позволят разгрузить баланс наших заёмщиков или же даже баланс государства», - сказал топ-менеджер.
Вместе с тем ВТБ оценивает проекты с точки зрения возвратности и окупаемости инвестиций. Инфраструктуру спикер сравнил со «слоном».
«Многие проекты, кажущиеся на первых порах невостребованными или преждевременными, на самом деле впоследствии оказываются и востребованные, и окупаемые, и создают много бизнеса вдоль дороги, двигают экономику вперёд», - отметил Виталий Сергейчук, подчеркнув, что за последние несколько лет банк профинансировал только проектов портовой инфраструктуры на 200 млрд рублей.
«По финансированию хотел отдельно отметить, что здесь, конечно, востребованы разные инструменты: не просто ванильное кредитование или проектное финансирование. Перспективным считаем промышленное ГЧП. В целом в проектах ГЧП мы тоже активно участвуем, в транспортных в Петербурге, в социальных – кампусах, больницах. Это позволяет, с одной стороны, разгрузить бюджет в моменте, с другой стороны, создать те самые инфраструктурные объекты, которые сгенерируют дополнительные налоги и позволят эти проекты окупить – в том числе для государства», - указал топ-менеджер.
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