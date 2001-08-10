Лососевая путина на Камчатке завершается с отставанием от планов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Камчатском крае в завершающую стадию вступила лососёвая путина. По состоянию на 1 сентября вылов составил 127 646 тонн. Это на 3 104 тонны меньше, чем в 2022 году, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Северо-восточное управление Росрыболовства.
На начало месяца освоили 69,3 % от возможного объёма в 184 179 тонн. Промышленные рыболовы добыли 124 032 тонны рыбы.
144 тонны выловили в Западно-Беринговоморской зоне. Из них 119 тонн нерки, 9 тонн горбуши, 10 тонн кеты и 6 тонн кижуча. В Карагинской подзоне добыли 42 603 тонны. Основу улова составила горбуша – 37 156 тонн. Также добыли 3 803 тонны кеты, 1 530 тонн нерки, 86 тонн кижуча и 28 тонн чавычи.
В Петропавловско-Командорской подзоне общий улов составил 4 984 тонны. В том числе – 2 083 тонны нерки, 1 449 тонн кижуча, 884 тонны кеты, 369 тонн горбуши и 200 тонн чавычи. В Западно-Камчатской подзоне добыли 26 552 тонны: 18 088 тонн горбуши, 4 403 тонны кеты, 2 273 тонны нерки и 1 783 тонны кижуча.
Улов в Камчатско-Курильской составил 49 749 тонн. Из них нерки – 27 123 тонны, горбуши – 17 221 тонна, кеты – 3 749 тонн и 1 655 тонн кижуча.
Промысел крабов составил 13 190 тонн. Из них 12 391 тонна – в рамках инвестквот. Это на 2 302 тонны ниже аналогичных показателей 2023 год.
В целом уровень освоения квот пользователями Камчатского края и Чукотского АО составляет 73,4 %. Вылов «квотируемых» объектов составляет 798 247 тонн. Это меньше результатов 2023 года на 73 369 тонн.
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