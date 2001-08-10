Юбилейный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гостей Х фестиваля «Остров-Рыба» ждут сахалинская уха и эксклюзивное блюдо от именитого шеф-повара. Заключительный день фестиваля состоится уже в эту субботу, 7 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, первый фестиваль «Остров-Рыба» состоялся в 2015 году и проходил один день на разных площадках города с ярмаркой, концертом и мастер-классами. За это время фестиваль стал традицией и брендом Южно-Сахалинска, приобрел большой масштаб.

Сегодня «Остров-рыба» - это целый месяц ярких событий, различных мастер-классов, марафонов и встреч. Уже на протяжении 6 лет неотъемлемой частью фестиваля стал гастрономический марафон «Дары морей»: на протяжении трех недель предприятия общественного питания предлагают жителям специальные блюда. В этом году участниками гастромарафона стали 9 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска. На время его проведения они ввели в меню специальный сет из трех блюд, обязательным ингредиентом которого являлся лосось. Специальное предложение по единой для всех заведений цене пришлось горожанам по вкусу: за три недели было продано 3253 сета, что в два в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

- Важной частью фестиваля стала профориентационная работа с молодежью и повышение качества услуг в сфере общественного питания города. Специально для этого мы приглашаем именитых поваров, которые проводят профессиональные мастер-классы. В этот раз мы пригласили Максима Прокопьева из Владивостока, который долгое время работал бренд-шефом в Китае, разрабатывал меню для ресторанов Приморского края, Екатеринбурга, Китая и тд, а также состоит в Сибирской гильдии шеф-поваров и Всемирной ассоциации сообщества шеф-поваров (WAMC). Он проведет мастер-классы для студентов Сахалинского техникума сервиса и будет готовить угощение для всех горожан в заключительный день фестиваля, - рассказала и.о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елена Дачилова.

Фестиваль «Остров-рыба» также имеет и социальный аспект. Пятый год благодаря спонсорской поддержке АО «Сахалинское ипотечное агентство» в мероприятии принимают участие воспитанники ГКУ ДО Сахалинской области «Центр содействия семейному устройству «Феникс». Как и в прошлые годы ребята приедут в Южно-Сахалинск на мастер-класс в Сахалинский техникум сервиса, где вместе с островными шеф-поварами будут готовить блюда из рыбы, знакомиться с кулинарным искусством и профессией повара.

В этом году в рамках Х фестиваля «Остров-Рыба» также традиционно состоится кулинарный конкурс «Семейная кухня», в котором 4 семейные команды будут готовить рыбные блюда по своим фирменным рецептам. Оценивать приготовление, подачу, вкусовые качества и презентации блюд будут профессиональные повара. Награждение победителей состоится в заключительный день фестиваля «Остров-рыба», он состоится уже в эту субботу.

7 сентября, с 11.00 на территории перед музеем «Россия - моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4) пройдет завершающее мероприятие фестиваля «Остров-Рыба». Будет организована работа ярмарочной площадки, где жители смогут приобрести рыбную продукцию, товары местных производителей, морские деликатесы.

Для гостей также откроют бесплатный фруктовый бар, где можно попробовать коктейли из фруктов, сахалинских ягод и дикоросов. Команда шеф-поваров приготовит для горожан сахалинскую уху из морепродуктов. И конечно, посетителей фестиваля угостят уже традиционным огромным бутербродом с красной икрой.

За праздничное настроение гостей будет отвечать Департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска совместно с Домом культуры «Радуга». Для горожан подготовлена концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов города, дети смогут принять участие в мастер-классах, а взрослые посоревноваться в различных конкурсах.

Изюминкой Х фестиваля «Остров-Рыба» станет угощение от именитого бренд-шефа из Владивостока Максима Прокопьева, который приготовит свое фирменное блюдо «Шандуньский котел», его смогут попробовать все желающие.