ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках. Взаимодействие с пользователем осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка. Сервис мгновенно распознает и переводит речь пользователя, позволяя производить основные банковские операции. Об этом в ходе ВЭФ-2024 сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен.
На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске и Чите и Забайкальском крае. Выбор точек не случаен – это локации, в которые зачастую обращаются иностранцы, в том числе туристы, бизнесмены или студенты.
«С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда – это языковой барьер, который мы будем убирать за счет «умных» технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта», – прокомментировал Георгий Горшков.
«Основная ценность нового решения ВТБ состоит в том, что оно позволяет взаимодействовать с пользователем на привычном ему языке, при этом вся чувствительная информация, включая его персональные данные и сведения о финансах, хранятся на защищенных серверах банка. Все общение клиента с сотрудником ВТБ происходит в наших защищенных каналах», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
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