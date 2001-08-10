Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2024
Сейчас 17:59
90,00|99,26|66,91
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой
15:17, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске прошёл митинг, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией

В Поронайске прошёл митинг, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой войны и Победе над милитаристской Японией, прошел в Поронайске, на площади имени Героя Советского союза В.В. Пермякова.

Почтить память погибших пришли представители муниципальной власти, общественники, неравнодушные жители города, школьники, представители волонтерских движений, сотрудники муниципальных и государственных организаций. Ко всем собравшимся обратился участник Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Ветров.

В память о тех воинах, павших в боях, и тех, кто ушел из жизни после войны была объявлена минута молчания. После чего, участники митинга возложили цветы к памятнику.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?