С начала года 196 многодетных семей Сахалина и Курил улучшили свои жилищные условия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За десятилетний период почти 6 миллиардов рублей направлено из областного бюджета на реализацию меры поддержки многодетных семей Сахалинской области в виде единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий. Речь идет о социальной выплате в размере половины стоимости приобретаемого или строящегося жилья, но не более 2-х миллионов рублей. В начале этого года по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко были изменены сроки рассмотрения данной меры поддержки, теперь решение о назначении выплаты принимается не более чем за 15 рабочих дней, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Построить собственный просторный дом - давняя мечта Игоря и Натальи Белодед. В прошлом году в семье появился третий ребенок. Счастливые родители приняли решение строить дом, в котором каждому будет место. Во время рассмотрения финансовых возможностей семья узнала, что при рождении третьего или последующих детей, а также при условии регистрации его рождения на территории Сахалинской области действует мера поддержки, которая предоставляется на покупку или строительство жилья в размере 50% его стоимости, но не более 2 миллиона рублей.

«Для начала мы обратились в Центр социальной поддержки. Там нам предоставили памятку с перечнем необходимых документов. После подачи заявления решение было принято очень быстро», - рассказал Игорь.

При оформлении выплаты важным условием является то, что один из родителей должен родиться и прожить на территории региона не менее 10 лет. Для тех, кто приехал из других регионов, применяется ценз оседлости - не менее 20 лет. В этом вопросе у наших героев все в соответствии с законом.

«Муж родился на Сахалине, а я подождала на материке, пока он вырастет, и прилетела к нему больше 20 лет назад. Теперь у нас трое мальчишек», - шутя, поделилась Наталья.

Также условием предоставления выплаты является нуждаемость в улучшении жилья. Это означает, что семья либо не имеет в собственности жилое помещения, либо имеющееся жилое помещение по площади меньше установленной нормы на одного человека.

«С начала 2024 года данной мерой воспользовались 196 многодетных семей на сумму более чем 300 млн. рублей. Мы уже опережаем показатели за аналогичный период предыдущего года», - прокомментировала Министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Для того, чтобы воспользоваться данной поддержкой необходимо обратиться в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства. Также подробную информацию можно получить по номеру телефона 8-800-201-00-99.