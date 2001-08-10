ВТБ Лизинг: более 60% всей грузовой техники на Дальнем Востоке продаётся в лизинг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

< strong>Лизинговая отрасль Дальнего Востока продолжает концентрироваться на сегменте грузового транспорта, что подтверждает ежегодная тенденция на увеличение спроса. Так, за 7 месяцев 2024 года ВТБ Лизинг передал клиентам на Дальнем Востоке на 58% больше грузовой техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 66% всей новой грузовой техники в регионе за этот же период приобреталось в лизинг. Такие данные приводит ВТБ Лизинг в рамках ВЭФ-2024.

Сильнее всего клиенты ВТБ Лизинг в дальневосточном регионе интересовались грузовыми автомобилями, в том числе самосвалами. Рост числа договоров в этом сегменте техники составил 84% за 7 месяцев 2024 года по сравнению с 7 месяцами 2023 года. При этом выдачи седельных тягачей увеличились на 29%, а количество переданных в регионе прицепов и полуприцепов ­– на 18%. Кроме того, стал более востребован лёгкий коммерческий транспорт – количество выданных автомобилей увеличилось в 7 раз. В топ-5 самых популярных марок на Дальнем Востоке вошли SHACMAN, SITRAK, CHERY, FAW, HAVAL.

По сравнению с январём-июлем прошлого года в регионах Дальнего Востока за 7 месяцев текущего года почти на 72% вырос спрос на лизинг в отрасли грузовых перевозок среди клиентов ВТБ Лизинг, на 63% - в такси, на 18% - в строительстве, более чем в 3 раза в лесном хозяйстве и в промышленном производстве.

«Развитие Дальнего Востока остаётся одной из приоритетных задач государства. Регион получает мощную господдержку для реализации инфраструктурных и промышленных проектов, поэтому спрос в сегментах грузовой техники и коммерческого транспорта останется стабильным ещё минимум 2 года. Согласно нашей аналитике, рынок транспортных средств в регионах ДФО вырос в среднем на 24% по сравнению с прошлым годом. Сравнивая 2023 год и 2024 год, мы видим, что ранее озвученные ВТБ Лизинг прогнозы по рынку лизинга на Дальнем Востоке сбылись. Высоким остаётся спрос на лизинг грузовой техники, также сохраняется стабильно высокий показатель проникновения лизинга в регионе в этом сегменте - 66% по итогам семи месяцев 2024 года. При этом в самосвалах и тягачах проникновение лизинга достигает 77% и 76% соответственно. Этот тренд говорит о том, что лизинг является наиболее удобным и привлекательным инструментом для обновления техники в регионе»,< em> - комментирует генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

Драйвером рынка лизинга на Дальнем Востоке остаётся потребность в грузовых автомобилях в связи с реализацией масштабных инфраструктурных проектов с господдержкой. Правительством России утверждён долгосрочный план комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. В него включено 743 проекта по обновлению жилищного фонда, строительству социальных объектов, благоустройству территорий, модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры и другие. Также у строительных и логистических компаний сохраняется высокая потребность в технике, так как золотодобыча и угольная, лесная промышленности продолжают наращивать производство.