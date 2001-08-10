На площади Славы в Южно-Сахалинске прошло торжественное шествие армейских подразделений ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площади Славы в Южно-Сахалинске прошло торжественное шествие подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), посвященное 79-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Сахалина и Курильских островов от милитаристских захватчиков, состоялось на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Мероприятие проходило под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО полковника Андрея Гречка.

По площади Славы в городе Южно-Сахалинске прошли парадные расчеты офицеров управления армейского корпуса ВВО, военнослужащие, а также представители других силовых структур, подразделения МЧС Сахалинской области, юнармейцы и казаки. Всего в шествии приняли участие более 600 человек.

Также командование армейского корпуса ВВО, администрация города, неравнодушные жители г. Южно-Сахалинска возложили цветы к вечному огню в памяти о Героях Советского Союза.