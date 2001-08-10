На Камчатке возродился редкий вид орхидей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Популяция редкого для Камчатки вида орхидей возродилась в Кроноцком заповеднике. Речь идет о китайском скрученнике. На полуострове эти небольшие розовые цветы встречаются только в долине реки Гейзерной, в том числе возле настильных экскурсионных троп. Вид внесён в Красную книгу края, сообщает ТК "41 Регион".

По словам ученых, на большей территории Дальнего Востока России скрученник считается едва ли не сорняком, произрастая на полях, пастбищах и вдоль дорог. Этот вид повсеместно распространён в Приморском крае, на юге Амурской области, Хабаровского края, Сахалина и на Южных Курилах. Встречается по всему востоку Азии и в Австралии.

«Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, каким образом орхидея попала в заповедник – чудом сохранилась со времён, когда климат на полуострове был более тёплым и влажным, или её семена на подошвах обуви или с вещами случайно занесли туристы, прилетевшие из соседних регионов. А возможно, во всём виноваты перелётные птицы», — рассказали представители Кроноцкого заповедника.

Как отмечают исследователи, летом 2007 года мощнейший за историю научных наблюдений на Камчатке оползень погрёб под собой вместе с рядом гейзеров и пульсирующих горячих источников единственную популяцию китайского скрученника в долине реки Гейзерной. Однако через три года первый цветок растения пробился через тело оползня и был обнаружен учеными.

На данный момент популяция возродилась. И розовые цветы начали вновь радовать посетителей парящего ущелья.