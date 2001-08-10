Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2024
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Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой
09:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 сентября, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 10.00 по адресам:

- ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин») - по 97,75 руб/кг;

- ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь») - по 92 руб/кг. 

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