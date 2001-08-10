В Южно-Сахалинске пройдет неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан пройдет с 09 по 13 сентября 2024 года в Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия".
На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: Управления федеральной службы Роспотребнадзора; министерств ЖКХ, образования; Департамента городского хозяйства; Управления УМВД по вопросам миграции, гражданства; Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей; Сахалинской областной нотариальной палаты, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка, Ассоциации юристов России.
График приемов:
09 сентября, 12:00-13:00
- Вопросы зашиты прав потребителей в предоставлении жилищно-коммунальных услуг.
10 сентября, 12:00-13:00
- Вопросы миграции, гражданства, разрешительно-визовой службы, трудовой миграции.
11 сентября, 12:00-13:00
- Вопросы прав предпринимателей.
12 сентября, 12:00-13:00
- Вопросы нотариальной деятельности: распоряжение недвижимым имуществом, в т.ч. долевым, и необходимости получения согласий органов опеки и попечительства; составления завещаний, доверенностей; налогообложения унаследованного имущества.
13 сентября, 12:00-13:00
- Порядок составления исковых заявлений. Порядок обжалования решений суда.
Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки). Телефон для справок: +7(4242) 500‑090.
Общественная приемная.
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