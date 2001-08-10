Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2024
Сейчас 17:58
90,00|99,26|66,91
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой
09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан

В Южно-Сахалинске пройдет неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя тематических приемов по вопросам правовой поддержки граждан пройдет с 09 по 13 сентября 2024 года в Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: Управления федеральной службы Роспотребнадзора; министерств ЖКХ, образования; Департамента городского хозяйства; Управления УМВД по вопросам миграции, гражданства; Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей; Сахалинской областной нотариальной палаты, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка, Ассоциации юристов России.

График приемов:

09 сентября, 12:00-13:00

- Вопросы зашиты прав потребителей в предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

10 сентября, 12:00-13:00

- Вопросы миграции, гражданства, разрешительно-визовой службы, трудовой миграции.

11 сентября, 12:00-13:00

- Вопросы прав предпринимателей.

12 сентября, 12:00-13:00

- Вопросы нотариальной деятельности: распоряжение недвижимым имуществом, в т.ч. долевым, и необходимости получения согласий органов опеки и попечительства; составления завещаний, доверенностей; налогообложения унаследованного имущества.

13 сентября, 12:00-13:00

- Порядок составления исковых заявлений. Порядок обжалования решений суда.

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки). Телефон для справок: +7(4242) 500‑090.

Общественная приемная.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?