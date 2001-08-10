ВТБ назвал жителей Дальнего Востока самыми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ провел опрос среди россиян и выяснил, что на Дальнем Востоке живут самые «бережливые» люди. Каждый третий дальневосточник в последние полгода стал сберегать больше. Доля тех, кто готов откладывать более 30% от ежемесячной зарплаты самая высокая в стране. Об этом сообщил в преддверии ВЭФ-2024 Илья Ермаков, начальник управления продаж в корпоративном канале – вице-президент ВТБ.

Около трети жителей Дальнего Востока (29%) отмечают, что стали сберегать больше за последние 3-6 месяцев, около четверти (25%) – наоборот, сократили свои расходы. Еще 22% копят как раньше.

Почти половина жителей Дальнего Востока (49%) ежемесячно откладывает до 15% от своего заработка. Ещё 31% переводят в накопления от 15 до 30% заработанных денег. Около 15% дальневосточников могут позволить себе откладывать более 30% своего ежемесячного дохода, что является самым высоким показателем доли накоплений по стране.

По данным ВТБ, средний размер вклада дальневосточников составляет 585 тыс. рублей, это второй результат после жителей центральной России. По объему накопительного счета регион входит в топ-5 со средней суммой 145 тыс. рублей.

«По уровню доходов и трат дальневосточники опережают все остальные округа, что объясняется дополнительными надбавками, которые выплачивают им из-за климатических условий. Это выражается и в уровне расходов дальневосточников. Размер среднего чека на Дальнем Востоке ежемесячно составляет 32,5 тыс. рублей, для сравнения: в ЦФО – 26 тыс. рублей, а в СКФО – 14 тыс. рублей. У дальневосточников крупнее переводы и размер кешбэка», – отметил Илья Ермаков.

Почти половина (47%) опрошенных жителей Дальнего Востока считают, что сейчас лучше копить деньги на крупные покупки, чем брать их в кредит (9%). При этом многие (45%) считают, что все зависит от ситуации и дать однозначный ответ не готовы.

По результатам опроса, о намерении воспользоваться заемными средствами в ближайшие полгода заявили лишь 5% жителей ДФО (в среднем по стране 7%). Еще 21% рассматривают такую возможность, а 9% уже обслуживают действующие кредиты. Треть из тех, кто планирует взять кредит сказали, что не могут откладывать жизнь на потом, либо решают насущные вопросы.

Чаще всего кредиты оформляют на ремонт квартиры или строительство дома, покупку бытовой техники и электроники, а также для рефинансирования ранее взятых кредитов. 53% жителей Дальнего Востока опроса уверены, что кредит им не понадобится.

* Опрос проведен 15-22 августа по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.