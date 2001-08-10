Полмиллиона за лето: аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три летних месяца главная воздушная гавань области обслужила 493 541 пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика выросла на 13%, рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале Южно-Сахалинска.

Самым жарким по пассажиропотоку месяцем стал август. За 5 недель услугами авиатерминала воспользовались 183 142 человек. Это на 9% больше показателей 2023 года и на 40% - июня 2024.

Также в последний месяц лета персонал аэровокзала чаще обслуживал детей от двух до 12 лет. Их количество из общего числа пассажиров составило 17 537 человек. Сотрудники служб авиагавани оказывали приоритетное обслуживание организованным детским группам с момента их входа в терминал и до посадки на борт воздушного судна. Эти меры были необходимы, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности маленьким пассажирам в высокий навигационный период.

Популярными направлениями в августе, как и в течение всего лета, оставались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. На внутрирегиональных рейсах лидировали Южно-Курильск, Курильск и Оха. Число самолётовылетов за все три месяца составило 2 176, в августе – 724.

«Лето для аэровокзала выдалось по-настоящему жарким. Мы ежедневно обслуживали до 30 рейсов. По сравнению с зимой – рост в 2 раза. Вместе с увеличением пассажирского потока расширился и спектр услуг воздушной гавани. У нас запустили сервис приоритетного обслуживания Fast Track, программу «Опоздавший пассажир», открыли просторную бесплатную парковку, оснастили терминал индукционными петлями и планшетами для связи с сурдопереводчиком. За лето аэровокзал стал ещё комфортнее для пассажиров, а обслуживание – быстрее. Планируем осенью закрепить и улучшить результат», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Обслуживать пассажиров и самолёты по весенне-летнему регламенту аэровокзальный комплекс будет до конца октября. Далее, после тщательной подготовки, воздушная гавань перейдёт на осенне-зимнее расписание полётов.