Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2024
Сейчас 16:44
91,19|100,76|66,91
В Южно-Сахалинске 3 сентября будет ограничено движение транспорта
16:05, | Новости общества Сахалина и Курил

В островной столице объявлен старт народного голосования в областном конкурсе "Сахалинский маяк"

В островной столице объявлен старт народного голосования в областном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитян приглашают поддержать земляков и проголосовать за лучшие практики предпринимательской деятельности, а также отметить достижения и заслуги граждан и организаций Сахалинской области в различных сферах социально-экономического развития и общественного движения региона в рамках областного конкурса «Сахалинский маяк». Проголосовать можно до 15 сентября (включительно).

Определение победителей и лауреатов Конкурса осуществляется путем интерактивного голосования с использованием региональной мобильной платформы «Острова 65».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?