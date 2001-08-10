В Аниве пройдут мероприятия к юбилею Российско-Американской компании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 сентября в 11:00 в Анивском историко-краеведческом музее пройдут мероприятия, посвященные 225-летию Российско-Американской компании – важнейшего русского предприятия, которое существовало с 1799 по 1867 г. и должно было содействовать освоению, изучению и присоединению к России Курильских островов, Сахалина и Русской Америки. В рамках выставки «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-Американской компании», которая сейчас проходит в Сахалинском областном краеведческом музее, сотрудники музея запланировали проведение лекций и мастер-классов, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Евгения Пашенцева, заместитель директора по научно-просветительской работе СОКМ и куратор выставки, прочитает лекцию «Роль Российско-Американской компании в освоении Сахалина и Курильских островов». На лекции слушатели узнают о значимости и вкладе этой компании в исторический процесс освоения и развития указанных регионов. Лектор осветит деятельность компании, ее эксплуатационные и торговые операции, а также влияние на культурный и экономический ландшафт Курильских островов, Сахалина и Русской Америки. Будут затронуты ключевые события этого периода и истории людей, которые осваивали дальневосточные территории в сложных условиях, их взаимоотношения с местными народами и другими европейскими странами в регионе.
Одновременно с лекцией в Анивском музее пройдет мастер-класс, автором которого является Юлия Коваленко, заведующий отделом музейных проектов Сахалинского областного краеведческого музея. На мастер-классе «Лавка Российско-Американской компании» участники познакомятся с удивительным морским животным, обитающим в акватории Тихого океана – каланом. Именно в целях охоты на калана, добычи пушнины и последующей продажи ценных мехов служащие Российско-Американской компании основывали поселения на Курильских островах. Сегодня калан – охраняемое животное, и маленькие посетители музея в том числе узнают о том, как охраняют таких редких животных. Также на творческой части мастер-класса они изготовят сувенир с изображением калана в его естественной среде обитания и унесут с собой частичку воспоминаний о сахалинской и курильской истории.
Место проведения: Анивский историко-краеведческий музей, Анива, ул. Первомайская, 10
Дата и время проведения: 4 сентября 11:00.
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