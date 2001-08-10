В Южно-Сахалинске прошел учебно-тренировочный сбор по эстетической гимнастике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учебно-тренировочный сбор по эстетической гимнастике «Звездное лето» прошел на базе УТЦ «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В нём приняли участие более 100 спортсменок. Это команды сборной Сахалинской области по эстетической гимнастике, спортсменки «Центра Эстетической гимнастики и хореографии «Эстель», команды МАОУ ДО СШ «Авангард» и МАУ ДО «СШ г. Анива».
К тренерскому составу в этом году были подключены приглашенные гости – представители команды «Виктория», члены сборной России, трехкратные победительницы первенств мира, многократные победительницы первенств России и международных соревнований по эстетической гимнастике Василина Васина и Арина Моногенова.
Весь тренировочный процесс, а также официальная сдача нормативов и экзаменов прошли под руководством главного тренера Московской области, спортивного клуба «Виктория» и судьи международной категории - Зитты Буковой.
Она проводила мастер-классы в режиме онлайн по базовым движениям тела, партерной гимнастике, технике прыжков и равновесий, контролировала весь тренировочный процесс и работу своих воспитанниц. В течение всего сбора гимнастки улучшали свою физическую форму и совершенствовали мастерство.
- Успела поработать с островными спортсменками и готова с полной уверенностью заявить, что девчонки очень талантливые, жизнерадостные и целеустремлённые. Все смотрят с горящими глазами и стараются не просто повторить движения, а понять технику, разобраться в мелочах, - рассказала Арина Моногенова.
Команды-участницы оценивались в командной слаженной и синхронной работе, выразительности и экспрессии, силе и выносливости, гибкости и растяжке, координации и мышечном контроле.
- Теперь команды в отличной форме перед новым сезоном, и мы с нетерпением ждём ближайших стартов, чтобы показать себя на всероссийских соревнованиях, - поделилась председатель федерации эстетической гимнастики Сахалинской области Яна Лавинова.
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