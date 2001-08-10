Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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17:16, | Новости общества Сахалина и Курил

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отметят в Поронайском районе

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отметят в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей и гостей Поронайска 3 сентября будет организован подвоз к месту проведения митинга - Мемориальному комплексу села Леонидово.

 Автобус будет отправляться от здания Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа в 11:00.

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