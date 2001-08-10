"Единая Россия" и Минпросвещения обсудили подготовку ко Дню знаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 – в этом году.
«Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам «красной зоны». Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится ещё в 327 зданиях школ», - рассказал Владимир Якушев.
В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.
Врио секретаря Генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ.
«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я школа с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу ещё 154 школ», - рассказал Владимир Якушев.
В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.
Владимир Якушев добавил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу».
«Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи – в новых регионах», - рассказал он.
Депутаты «Единой России», партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тысяч школ. А в партийной акции «Родительская приёмка» приняли участие более 13 тысяч родителей.
«Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году шести тысяч школ. Смогли оценить качество проведённого ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения», - сказал Владимир Якушев.
Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что контроль «Единой России» за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1000 объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идёт с опережением сроков.
«Отдельно хочу отметить Томскую и Херсонскую область по срокам заключения контрактов. И обратить внимание на ряд регионов, где нужно ещё подтянуться с точки зрения строительства школ и капитальных ремонтов: это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославская области. Предлагаю в октябре провести селекторное совещание перед завершением года, чтобы, если проблемы останутся, обсудить с этими регионами вопросы строительства и капитального ремонта», - сказал он.
Сергей Кравцов также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается «Труд», вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».
«Развивается система воспитательной, патриотической работы, поднятия флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведения уроков «Разговоры о важном». Профориентация, о которой говорил Президент, действует, начиная с 6 класса. Проходят уроки «Россия – мои горизонты». Коллеги, просьба участвовать в этих мероприятиях и активно подключаться к организации профориентации», - отметил Сергей Кравцов, обращаясь к депутатам от партии в регионах.
«В Сахалинской области мы полностью изменили подход к капитальному ремонту школ, ориентируясь на запрос и ожидания учеников, родителей, педагогов. Каждый этап обсуждается и контролируется не только руководителями, но и родительской общественностью. Очень рада, что ярким акцентом при проведении капремонта становятся новые уютные пространства в школах, где дети могут заниматься творчеством, проектной и досуговой деятельностью. Обновляются спортивные и актовые залы, что особенно востребовано в отдаленных школах, которые сегодня становятся центром притяжения для всех жителей села. В текущем году по программе «Модернизация школьных систем образования» мы отремонтировали 7 школ островного региона. Впереди новый учебный год и важным сейчас остается поддержка детей из малообеспеченных семей. Ежегодно наш регион участвует во Всероссийской акции партии «Единая Россия» - «Собери ребенка в школу». Нам удалось собрать свыше 500 комплектов школьных принадлежностей: рюкзаки, тетради, ручки, карандаши и другие учебные принадлежности, которые уже передаются в семьи. Нам важно, чтобы каждый ребенок начал учебный год с радостью и уверенностью в своих силах», - поделилась министр образования Сахалинской области, Региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Анастасия Киктева.
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