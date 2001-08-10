Новая амбулатория открылась в Поронайском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ещё один современный медицинский объект появился на карте Сахалинской области. Сегодня в селе Леонидово в Поронайском открыла свои двери новая амбулатория. Строительство осуществлялось в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Медицинская помощь должна быть качественной. Забота о пациенте должна начинаться с профессионализма врача и удобства для пациента. ФАП или амбулатория - единственное место в селе, где человек может получить медицинскую помощь. Оно должно быть комфортным и обеспеченным всем необходимым, - не раз отмечал губернатор Валерий Лимаренко. .
Площадь здания новой амбулатории составляет 260 кв метров. Здесь созданы условия, отвечающие всем современным требованиям, для организации приемов врачей и проведения медицинских процедур.
В смену сотрудники медицинского учреждения смогут принять до 50 пациентов. Помощь местным жителям будет оказывать команда специалистов. На протяжении долгих лет на врачебные приемы приходилось ездить в районный центр. С открытием амбулатории в селе появился врач терапевт - гастроэнтеролог. Доктор приехала на Сахалин из Тувы, уже знакомится с местными жителями.
- Условия созданы великолепные. Светло, просторно. Все очень удачно устроено. Лучшего подарка для жителей села не придумать, - поделилась врач Сандар Оглай.
Кроме врача, в амбулатории помощь будут оказывать фельдшер и медсестра. В ближайшее время здесь планируется открыть дневной стационар.
- Мы давно ждали открытия амбулатории. Раньше попасть на прием к врачу было целым делом, сейчас, конечно, и врачи свои появились, и процедур больше стали проводить на месте. Мы очень рады! Хотя бы первичную помощь можно полностью получить здесь, а потом уже при необходимости ехать в Поронайск к узким специалистам, - рассказала местная жительница.
Отметим, за 5 лет в регионе построено 27 ФАПов и амбулаторий. В этом году, благодаря программе модернизации, кроме амбулатории в Леонидово, новые медпункты откроются ещё в Москальво, Восточном и Гастелло.
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