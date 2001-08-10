Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на время генеральной репетиции парада временно ограничат движение транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения начнут вводиться с 21.00 30 августа и продлятся до 10.00 3 сентября, когда будет запрещена остановка и парковка:

- на проезжей части по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта;

- на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького;

- на пер. Алтайском от ул. Горького до здания «Гидростроя».

31 августа с 08.00 до 13.00 ограничения для движения транспорта затронут участки:

ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта;

Компроспект от ул. Комсомольской до ул. Горького;

пер. Алтайский от ул. Горького до здания «Гидростроя».