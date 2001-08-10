Мэр Южно-Сахалинска встретился с инициативной группой жителей Владимировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«То, что обещали, - выполнили, но работы еще много», - в таком ключе сегодня состоялась встреча мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и руководителей профильных структур муниципалитета с жителями Владимировки. Людей проинформировали о проведенных мероприятиях по укреплению берегов реки Сусуя, а также ответили на частные вопросы активистов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Доклад о темпах работ представил начальник МКУ «Управление капитального строительства» Денис И. Отчитываясь перед мэром и людьми он отметил, что поручение градоначальника - расчистить и укрепить берега реки Сусуя на участках по ул. Молодежной и пер. Мучному - выполнено в срок. Здесь установлен защитный бруствер, берег очищен от мусора и ивняка.
Также в ходе встречи было озвучено, что до холодов во Владимировке приведут в порядок еще ряд потенциально опасных участков береговой линии. Это около 800 метров от ул. Тургенева, 7 до ул. 8 Марта, 17. Там будет выполнен подъем уровня берега, произведена расчистка территории. Словом, муниципалитет сделает все, чтобы защитить дома в этом районе от возможных подтоплений.
Но, как подчеркнул Сергей Надсадин, на этом работы не заканчиваются. Мэр напомнил собравшимся, что сейчас администрацией города заключены контракты с ведущими профильными учреждениями региона и страны на проведение научных исследований по определению зон подтоплений на территории городского округа. Рекомендации от ученых администрация получит к концу текущего года - после этого приступит к проектированию капитальных защитных сооружений.
- Мы очень довольны тем, что нас не бросают, нас слушают и слышат. Самое главное, что у нас появилось спокойствие. Вот этот временный бруствер, который обустроен, он спас нас во время недавних дождей. И мы рады слышать, что работы продолжаются, - отметила активистка, жительница дома по ул. Проточной, 64, Людмила Власенко.
В завершении встречи мэр подчеркнул - ситуация во Владимировке находится под его личным контролем. Более того, он заверил, что все этапы дальнейших работ по защите Владимировки от подтоплений мэрия в обязательном порядке обсудит с людьми.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:38 Сегодня Сто молодых специалистов начнут работу в школах и детских садах Южно-Сахалинска
10:22 Сегодня В Сахалинской области гражданам с инвалидностью компенсируют стоимость полиса ОСАГО
11:35 Сегодня Льготные займы стали доступнее для сахалинских предпринимателей
08:56 Сегодня На Камчатке к сотрудникам заповедника в поисках еды забрел горностай
17:04 23 Августа «Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ
17:25 23 Августа Сахалинцы могут приобрести виртуальные сертификаты на iPhone 16
14:25 28 Августа Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил сервис "Опоздавший пассажир"
16:33 23 Августа Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться имущественной поддержкой
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня На Сахалине пройдет практический семинар "Пять языков любви"
- 10:20 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет международный конкурс эссе "Диалог культур Россия-Китай"
- 12:53 28 Августа На Сахалине подвели итоги внедорожных соревнований RFC "Тропой тигра 2024"
- 11:39 26 Августа Дороги и скверы Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?