Мэр Южно-Сахалинска встретился с инициативной группой жителей Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«То, что обещали, - выполнили, но работы еще много», - в таком ключе сегодня состоялась встреча мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и руководителей профильных структур муниципалитета с жителями Владимировки. Людей проинформировали о проведенных мероприятиях по укреплению берегов реки Сусуя, а также ответили на частные вопросы активистов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Доклад о темпах работ представил начальник МКУ «Управление капитального строительства» Денис И. Отчитываясь перед мэром и людьми он отметил, что поручение градоначальника - расчистить и укрепить берега реки Сусуя на участках по ул. Молодежной и пер. Мучному - выполнено в срок. Здесь установлен защитный бруствер, берег очищен от мусора и ивняка.

Также в ходе встречи было озвучено, что до холодов во Владимировке приведут в порядок еще ряд потенциально опасных участков береговой линии. Это около 800 метров от ул. Тургенева, 7 до ул. 8 Марта, 17. Там будет выполнен подъем уровня берега, произведена расчистка территории. Словом, муниципалитет сделает все, чтобы защитить дома в этом районе от возможных подтоплений.

Но, как подчеркнул Сергей Надсадин, на этом работы не заканчиваются. Мэр напомнил собравшимся, что сейчас администрацией города заключены контракты с ведущими профильными учреждениями региона и страны на проведение научных исследований по определению зон подтоплений на территории городского округа. Рекомендации от ученых администрация получит к концу текущего года - после этого приступит к проектированию капитальных защитных сооружений.

- Мы очень довольны тем, что нас не бросают, нас слушают и слышат. Самое главное, что у нас появилось спокойствие. Вот этот временный бруствер, который обустроен, он спас нас во время недавних дождей. И мы рады слышать, что работы продолжаются, - отметила активистка, жительница дома по ул. Проточной, 64, Людмила Власенко.

В завершении встречи мэр подчеркнул - ситуация во Владимировке находится под его личным контролем. Более того, он заверил, что все этапы дальнейших работ по защите Владимировки от подтоплений мэрия в обязательном порядке обсудит с людьми.