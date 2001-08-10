Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась уже ставшая традиционной патриотическая акция "Дальневосточная победа". В канун годовщины Дня победы над милитаристской Японией, которую в России отмечают 3 сентября, волонтеры раздали островитянам 3 тысячи муаровых лент, символизирующих памятные события августа 1945 года.
Акцию "Дальневосточная победа" провели в сквере Чехов-центра. Волонтеры Сахалинского молодежного ресурсного центра, центра молодежных инициатив, а также юнармейцы,вручали жителям островной столицы ленты, выполненные в цветах колодки медали "За победу над Японией". Желтый цвет муарового полотна означает солнце и тепло, белый - цвет японского флага, а красный - Победу. Ношение такого знака означает для островитян особое выражение солидарности и уважение к памяти о советских солдатах, которые отдали свои жизни за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в конце Второй мировой войны.
"Акция "Дальневосточная победа" ежегодно проходит по всей стране. Для Сахалина и Курил она имеет первостепенное значение, ведь именно на наших землях завершилась самая кровопролитная в современной истории война. Именно наши деды освободили сахалинскую землю от сил японского милитаризма. Ленты, которые мы раздали, символизируют признательность ветеранам и погибшим солдатам. Очень важно, чтобы современная молодежь не забывала об этих событиях, ведь именно они определили историю Сахалинской области вплоть до наших дней", - рассказал начальник отдела проектов и программ в сфере культуры и молодёжного творчества «Сахалинского молодежного ресурсного центра» Максим Немец.
Помимо раздачи муаровых лент волонтеры приглашали сахалинцев познакомиться с оружием и костюмами периода Южно-Сахалинской наступательной операции - их предоставил областной военный комиссариат и ДОСААФ России Сахалинской области. Для этого в сквере Чехов-центра установили специальную палатку.
"В период Второй мировой войны ни в одной армии, кроме нашей, не было одинакового калибра патронов. Вот у нас здесь выставлены две винтовки, пулемет Дегтярева и пулемет Максима - одинаковые патроны у всех. И нашим солдатам это очень помогало. А еще у наших противников не было нефти и нормальной оружейной смазки: у них под Москвой все оружие замерзало, танки останавливались. И сами вражеские солдаты тоже мерзли: у них ведь форма была из крапивной ткани, а у нас, простых комбатников - из хлопка, из шерсти. Нашим было теплее. И сейчас на СВО эта история повторяется: наши защитники лучше снаряжены, лучше экипированы. И они побеждают. Победа будет за нами" - отметил помощник военного комиссара по Сахалинской области по военно-патриотической работе Борис Картавый.
Волонтеры будут раздавать муаровые ленты горожанам вплоть до 3 сентября. В Южно-Сахалинске планируют вручить до 6 тысяч символов Победы.
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