Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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В Южно-Сахалинске на время генеральной репетиции парада временно ограничат движение транспорта
11:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Временное ограничение движения транспорта 1 сентября введут на ул. Детской в Южно-Сахалинске

Временное ограничение движения транспорта 1 сентября введут на ул. Детской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября с 09.00 до 22.00 будет закрыт сквозной проезд по ул. Детской, в районе дома №15 по ул. Садовой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения для движения транспорта связаны с работами по благоустройству набережной реки Рогатка. Проезд к жилым домам обеспечен.

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