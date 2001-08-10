Временное ограничение движения транспорта 1 сентября введут на ул. Детской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября с 09.00 до 22.00 будет закрыт сквозной проезд по ул. Детской, в районе дома №15 по ул. Садовой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения для движения транспорта связаны с работами по благоустройству набережной реки Рогатка. Проезд к жилым домам обеспечен.