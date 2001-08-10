Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине изменилось расписание утреннего рейса автобуса №143

На Сахалине изменилось расписание утреннего рейса автобуса №143

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением капитального ремонта школы в Молодёжном, со 2 сентября вступают в силу изменения в расписании утреннего рейса маршрута № 143 (Тымовское – Славы – Молодежное), сообщает astv.ru.

Новый график следующий:

- отправление из Молодежного - 07:40;

- отправление из Воскресеновки - 08:08.

"Обратите внимание, что изменения касаются только будних дней (понедельник – пятница)", - говорят в администрации Тымовского района.

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