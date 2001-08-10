Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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08:56, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке к сотрудникам заповедника в поисках еды забрел горностай

На Камчатке к сотрудникам заповедника в поисках еды забрел горностай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке воришка-горностай пробрался на кордон в поисках вкусностей, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на сообщения сотрудников Кроноцкого заповедника.

Маленький хищник посетил кордон «Кроноки». Сотрудники обнаружили его в дровнике и сделали несколько фотографий. Специалисты заповедника также пояснили, что именно из-за таких «гостей», желающих полакомиться человеческой пищей, все продукты на заповедных кордонах хранятся в недоступных для зверей местах.

Голодать горностаям при этом не приходится. Как сообщили эксперты, зверьки успешно охотятся на мышей-полевок, которых много в этом году.

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