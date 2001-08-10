Тихоокеанское
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17:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Врачи приморского баскетбольного клуба спасли девочку из Китая

Врачи приморского баскетбольного клуба спасли девочку из Китая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивные врачи БК «Динамо» из Приморья спасли 9-летнюю жительницу Китая, потерявшую сознание в самолете рейсом Пекин — Чунцин. Полет мог бы закончиться трагедией, если бы не приморцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на otvprim.ru.

Примерно через полтора часа после взлета девочка потеряла сознание и начала синеть, рядом в истерике билась мать. В этот момент рядом оказались Виталий Морозов и Игорь Измайлов – врачи приморской баскетбольной команды. В течение нескольких минут они вели реанимационные мероприятия. Девочку удалось спасти, остаток полета она летела с кислородным баллоном, на земле ее встречала скорая помощь.

Приморские баскетболисты прилетели в китайский Чунцин на игры международного турнира с командами КНР и Хорватии.

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