Южно-Сахалинск расширяет программу по ремонту подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в порядок привели уже 866 подъездов в 329 домах Южно-Сахалинска. Всего до сентября запланировано обновить около 1000 подъездов и входных групп многоквартирных домов. Ремонт выполняется за счет средств управляющих компаний и субсидий из областного и муниципального бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вместе с тем, продолжают поступать обращения от жителей, что еще остаются подъезды, требующие ремонта. Администрация города аккумулирует эту информацию. На сегодняшний день 246 подъездов не вошли в перечень ремонтной программы текущего года, в связи с чем было инициировано обращение в правительство Сахалинской области и получено подтверждение на предоставление дополнительного финансирования. Ремонтная программа продолжится до конца этого года, и еще будет проводиться в начале 2025 года.

Также жителей Южно-Сахалинска призывают сообщать в департамент городского хозяйства, если подъезд нуждается в ремонте. Специалисты отработают каждую заявку и совместно с управляющей компанией примут решение о текущем либо капитальном ремонте. Обращаться можно по телефону: 300-469 (доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Так, сегодня активные работы ведутся по адресам, которые обслуживает управляющая компания ООО «Мастер Юг», - на косметический ремонт зашли дома №70, 72, 79 по ул. Вокзальной. Здесь выполняются штукатурные работы, подготовка поверхностей к покраске и т.д.

- Объем большой, поэтому перед покраской учитываем все: тщательно моем, ошкуриваем поверхности дверных, оконных проемов, лестничные ограждения и поручни, радиаторы отопления, шпаклюем стены. В ведении УК порядка 45 МКД. В этом сезоне отремонтировали около 20 подъездов, до конца года планируем еще порядка 10 привести в порядок, - рассказала представитель ООО «Мастер Юг» Наталья Руденкова.

В одном из подъездов дома №155А по ул. Амурской работы уже практически завершены. Как рассказала директор управляющей компании ООО «Кипарис-2019» Иван Клубков, к покраске подъезды полностью подготовили в течение ближайших дней работы здесь будут завершены.

- Идем в графике, уже вышли на финишную прямую. В этом году косметический ремонт был запланирован в 6 домах. 5 из них уже готовы. К концу недели все закончим, - отметил Иван Клубков.

Напомним, ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов стартовал в Южно-Сахалинске в начале марта. Эта масштабная работа - важное направление программы «Забота. Защита. Уважение», инициированной губернатором Валерием Лимаренко и поддержанной мэром города Сергеем Надсадиным.