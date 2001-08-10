Южно-Сахалинск расширяет программу по ремонту подъездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в порядок привели уже 866 подъездов в 329 домах Южно-Сахалинска. Всего до сентября запланировано обновить около 1000 подъездов и входных групп многоквартирных домов. Ремонт выполняется за счет средств управляющих компаний и субсидий из областного и муниципального бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Вместе с тем, продолжают поступать обращения от жителей, что еще остаются подъезды, требующие ремонта. Администрация города аккумулирует эту информацию. На сегодняшний день 246 подъездов не вошли в перечень ремонтной программы текущего года, в связи с чем было инициировано обращение в правительство Сахалинской области и получено подтверждение на предоставление дополнительного финансирования. Ремонтная программа продолжится до конца этого года, и еще будет проводиться в начале 2025 года.
Также жителей Южно-Сахалинска призывают сообщать в департамент городского хозяйства, если подъезд нуждается в ремонте. Специалисты отработают каждую заявку и совместно с управляющей компанией примут решение о текущем либо капитальном ремонте. Обращаться можно по телефону: 300-469 (доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Так, сегодня активные работы ведутся по адресам, которые обслуживает управляющая компания ООО «Мастер Юг», - на косметический ремонт зашли дома №70, 72, 79 по ул. Вокзальной. Здесь выполняются штукатурные работы, подготовка поверхностей к покраске и т.д.
- Объем большой, поэтому перед покраской учитываем все: тщательно моем, ошкуриваем поверхности дверных, оконных проемов, лестничные ограждения и поручни, радиаторы отопления, шпаклюем стены. В ведении УК порядка 45 МКД. В этом сезоне отремонтировали около 20 подъездов, до конца года планируем еще порядка 10 привести в порядок, - рассказала представитель ООО «Мастер Юг» Наталья Руденкова.
В одном из подъездов дома №155А по ул. Амурской работы уже практически завершены. Как рассказала директор управляющей компании ООО «Кипарис-2019» Иван Клубков, к покраске подъезды полностью подготовили в течение ближайших дней работы здесь будут завершены.
- Идем в графике, уже вышли на финишную прямую. В этом году косметический ремонт был запланирован в 6 домах. 5 из них уже готовы. К концу недели все закончим, - отметил Иван Клубков.
Напомним, ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов стартовал в Южно-Сахалинске в начале марта. Эта масштабная работа - важное направление программы «Забота. Защита. Уважение», инициированной губернатором Валерием Лимаренко и поддержанной мэром города Сергеем Надсадиным.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:04 23 Августа «Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ
17:25 23 Августа Сахалинцы могут приобрести виртуальные сертификаты на iPhone 16
14:25 28 Августа Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил сервис "Опоздавший пассажир"
16:33 23 Августа Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться имущественной поддержкой
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
Выбор редакции
- 10:20 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет международный конкурс эссе "Диалог культур Россия-Китай"
- 12:53 28 Августа На Сахалине подвели итоги внедорожных соревнований RFC "Тропой тигра 2024"
- 11:39 26 Августа Дороги и скверы Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок
- 17:46 23 Августа Главная островная библиотека принимает гостей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?