Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: МТС
Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит удобный выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей.
Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама МТС Маркетолог, искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».
Например, на витрине уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами МТС Линк, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.
Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.
Технологичная платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.
«В Сахалинской области активно развиваются наукоемкие отрасли крупного бизнеса - нефтегазовая, логистическая, строительная сфера, но также растёт малое и среднее предпринимательство. При этом, тренд на цифровизацию характерен для любой отрасли и для бизнеса любого масштаба. Благодаря маркетплейсу цифровых решений для бизнеса, сахалинские компании смогут приобретать даже сложные цифровые продукты в комфортной среде. Мы планируем активно развивать этот проект - пополнять витрину, учитывать индивидуальные потребности клиентов и внедрить виртуального ассистента, подбирающего готовые решения за секунды», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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