Сахалинская область – на втором месте по показателям лососевой путины-2024

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатский край лидирует по показателям путины текущего года. На сегодня камчатские рыбаки выловили более 123 тысяч тонн, общий улов дальневосточников составил 201 тысяча тонн, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на объединенную пресс-службу Росрыболовства.

Лидером по-прежнему выступает Камчатский край – более 123,6 тысячи тонн (62 % к общему объему). На втором месте Сахалинская область – 35,6 тысячи тонн, Хабаровский край – почти 31,5 тысячи тонн (117% к уровню 2022 года). Суммарная добыча в Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе составил порядка 10,5 тысячи тонн.

В структуре уловов тихоокеанских лососей лидирует горбуша – более 133,6 тысячи тонн. Далее идет нерка – почти 34,9 тысячи тонн, объем выловленной кеты составил 28,2 тысячи тонн, кижуча – более 4 тысяч тонн, чавычи – 318 тонн.

В отдельных районах вылов завершается, в других идет полным ходом. Так, в соответствии с региональной стратегией промысла 31 августа промышленное рыболовство горбуши и кеты будет прекращено на Северных Курилах, а горбуши – на восточном побережье Сахалина.

На штабе также обсуждались вопросы по организации лососёвой путины, включая научное сопровождение, регулирование и промышленного, и любительского лова, усиленный режим работы рыбоохраны, выполнение государственного задания ФГБУ «Главрыбвод», прежде всего, по закладке икры для искусственного воспроизводства лососёвых.