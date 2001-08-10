Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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В Южно-Сахалинске 30 августа состоится проверка системы оповещения
12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Меняется схема движения на перекрестке улиц Украинской и Карьерной в Южно-Сахалинске

Меняется схема движения на перекрестке улиц Украинской и Карьерной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 30 августа ул. Карьерная станет дорогой с приоритетным правом проезда (главной) по отношению к ул. Украинской. Также завтра здесь будет запущен светофорный объект, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки приоритетности движения.

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