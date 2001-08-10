Действие школьных проездных возобновится в Южно-Сахалинске с 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с началом нового учебного года возобновляется действие школьных проездных. По ним учащиеся Южно-Сахалинска, сел и планировочных районов, входящих в состав городского округа, до 31 мая могут ездить в общественном транспорте бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Первоклассники получат карты в школе. Эти проездные будут действовать на протяжении всех последующих учебных лет ребенка.
Проездные, выданные ранее, также действительны до окончания школы.
Если пластиковая карта утеряна, ее необходимо восстановить в будние дни в офисе ООО «Единый оператор ЮС» по адресу: Пограничная, 30, 1 этаж, офис №3.
Внимание! График работы изменен:
понедельник: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
вторник: с 09.00 до 13.00;
среда: с 14.00 до 17.00;
четверг: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница: с 09.00 до 13.00;
суббота и воскресенье: выходные.
При себе иметь только СНИЛС учащегося. Замена школьного проездного обойдется в 150 рублей. Оплатить услугу можно как наличным, так и безналичным способами. Восстановить проездной может и сам школьник, без участия родителей.
На период, пока школьный проездной не восстановлен, ребенку стоит иметь наличные средства для оплаты проезда.
Отметим, проезд для школьников является не бесплатным, а льготным. Школьный проездной необходим, чтобы зафиксировать факт поездки, по которому затем администрация города возместит затраты перевозчику. Поэтому наличие проездного во время поездки в общественном транспорте обязательно.
По всем вопросам необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: 55-65-15.
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