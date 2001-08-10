Тихоокеанское
информационное агентство
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08:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Камчатском крае на берег выбросило акулу

В Камчатском крае на берег выбросило акулу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: t.me/mirturizmas

В Камчатском крае сельдевую акулу выбросило на берег. Мертвое животное обнаружили жители полуострова в районе Шлюпочной бухты, сообщает ТК «41 Регион».

От чего именно погиб морской обитатель - остается загадкой. Фотографии с хищницей мгновенно распространились по соцсетям.

Как отмечают специалисты, акулы этого вида распространены в Тихом океане от Аляски до Японии. В летнее время они довольно часто приплывают к берегам Камчатского края. Здесь у них есть возможность полакомиться лососем, сельдью и кальмарами.

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