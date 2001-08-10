08:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Камчатском крае на берег выбросило акулу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: t.me/mirturizmas
В Камчатском крае сельдевую акулу выбросило на берег. Мертвое животное обнаружили жители полуострова в районе Шлюпочной бухты, сообщает ТК «41 Регион».
От чего именно погиб морской обитатель - остается загадкой. Фотографии с хищницей мгновенно распространились по соцсетям.
Как отмечают специалисты, акулы этого вида распространены в Тихом океане от Аляски до Японии. В летнее время они довольно часто приплывают к берегам Камчатского края. Здесь у них есть возможность полакомиться лососем, сельдью и кальмарами.
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