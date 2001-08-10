На Сахалине отметят День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 сентября в Сахалинской области отметят важную дату — 79-ю годовщину Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По традиции во всех районах Сахалина и Курил состоятся торжественные митинги, памятные акции, тематические выставки, концерты и другие мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В Южно-Сахалинске торжественные мероприятия стартуют в 10.00 на площади Славы. Ветераны и военнослужащие, представители органов власти и духовенства, жители и гости города возложат цветы и гирлянды к Вечному огню. Расчеты Южно-Сахалинского военного гарнизона торжественным шествием пройдут по улице Горького, сворачивая на Коммунистический проспект.
В 12.00 в музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоится торжественное открытие выставки «Нам нужна одна Победа!» из фондов «Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория».
В 20.00 на площади Победы начнется концерт с участием местных и приглашенных артистов. Прозвучат песни военных лет, произведения о Родине, Дальнем Востоке, хиты разных поколений.
Множество патриотических мероприятий проведут и в других районах области.
Так, в Смирных в 10.00 возложат цветы к памятнику Героя Советского Союза Леонида Смирных. В 12.00 в селе Победино состоится захоронение останков советского солдата, найденных в ходе поисковых работ.
В Холмске в 10.00 в сквере по улице Героев пройдет митинг «Нам жить и помнить» и возложение цветов. В 19.00 в центральном доме культуры состоится праздничный концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».
Напомним, в 2023 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сахалинских депутатов и общественников, депутатов Государственной Думы у дня воинской славы в названии появилась первая часть – День Победы над милитаристской Японией. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно документу, день воинской славы, который отмечается 3 сентября, получил двойное название: День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Ранее в названии фигурировала только вторая часть.
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