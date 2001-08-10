Новые российские вертолеты Ми-171А3 поступят на Сахалин уже в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с коллективами компаний «Аврора», «Тайга», а также аэропорта и аэровокзала Южно-Сахалинск и аэропортов Курильских островов. Традиционно глава региона подвел итоги пятилетнего развития островного региона, обозначил дальнейшие пути развития Сахалина и Курил, а в конце встречи подробно ответил на вопросы сотрудников компаний, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы сделали важный политический шаг и создали единую компанию, которая объединила всю дальневосточную авиацию, и я горжусь «Авророй». Сегодня мы формируем стратегию «Авроры», как одного из главных игроков, развивающих Сахалин и Курилы и, безусловно, Дальний Восток. Так как «Аврора» базируется на Сахалине, мы понимаем, что мы - центр дальневосточной авиации. Мы построили шикарный новый аэровокзал в Южно-Сахалинске, который в будущем станет главным транзитным аэропортом России на Дальнем Востоке, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Одной из главных тем встречи стало развитие авиасообщения и парка воздушных судов в островном регионе. Сахалинский летчик поинтересовался, когда будут поставлены новые самолеты и вертолеты.

- Сегодня мы услышали подробный доклад о развитии авиации на Сахалине, увидели актуальные показатели. Но есть ли у области планы по расширению судов авиапарка? Какой делается упор на самолетную и вертолетную авиацию?

- В этом году у нас появится два новых ДЭШ-6. К 2030 году мы планируем увеличить внутренние авиаперевозки в 4 раза, а после – еще вдвое. Кроме того, в следующем году мы получим несколько российских современных вертолетов МИ-171А3, - отметил глава региона.

Сотрудник авиакомпании «Тайга» спросил, будут ли на Сахалине развивать производство «легкой авиации». Как сообщил Валерий Лимаренко, сегодня на островах сделан упор на развитие беспилотной авиации. В Корсаковском районе действует аэродром Пушистый, где проходят запуски беспилотников и тренировки их операторов, а также внедряются современные наработки.

- Мы уделяем большое внимание развитию беспилотной авиации. Мы вошли в восьмерку регионов, кто ведет беспилотные проекты, мы являемся также научно-производственным центром, и среди них мы - лидеры. На аэродроме Пушистый сконцентрирована сегодня основная деятельность по применению и практике работы с БПЛА. Отмечу, что в области действует особый правовой режим для полетов беспилотников при содействии системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Я уверен, беспилотная авиация будет развиваться очень быстро и занимать свои ниши уже в ближайшее время. Обсуждаем вопрос приобретения легких самолетов, но в перспективе мы рассматриваем их именно как беспилотные системы, несмотря на возможность посадить туда пилота. В первую очередь, потому что это более эффективно, - поделился губернатор.

В ходе встречи озвучили вопросы и о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Поронайске. На сегодняшний день готовится обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование завершено. В планах приступить к проектированию в следующем году.

- Если мы планируем стать главным авиационным хабом на Дальнем Востоке, нам нужно свое топливо. Построив завод, мы получим дешевый керосин, все захотят заправляться у нас, - ответил глава региона.

Также участники поинтересовались действующими мерами поддержки для малого и среднего бизнеса.

- Сахалинская область имеет большие перспективы для развития малого и среднего бизнеса, чем другие регионы России. У нас здесь есть вся необходимая для этого инфраструктура. Есть целый пласт для развития туризма – это и гостиничный бизнес, и лодки, и вело/мото/квадропрогулки. Одновременно мы делаем сейчас 10 пляжей. Бизнес будет также самостоятельно формировать ниши. А мы, со стороны региональных властей, постепенно наращиваем финансовую поддержку бизнеса, - добавил Валерий Лимаренко.

Также сотрудница «Авроры» обратилась к губернатору с просьбой об изменении маршрутного сообщения между Южно-Сахалинском и селом Охотским. Девушка попросила увеличить частоту рейсов автобусов, так как направление пользуется большим спросом среди отдыхающих.

- Спасибо большое за развитие моего родного края и области в целом! Для жителей Сахалина появилось очень много новых мест отдыха, в том числе пляж в Охотском. Оборудован прекрасный пляж, строительство продолжается, появились дополнительные туалеты, кабинки, шезлонги. Но есть вопрос транспортной доступности. На данный момент туда могут добраться либо владельцы собственных авто, либо на такси. Автобусы, которые курсируют по маршруту, ходят в неудобное время. Можно ли добавить рейсы или скорректировать действующее расписание? – поинтересовалась сахалинка.

- В предстоящем сезоне все сделаем. На сегодняшний день загрузка автобусов – 30%, – и они курсируют трижды в день: утром, в обед и вечером. Мы проведем опрос среди жителей, проанализируем все и скорректируем время с учетом потребностей и спроса граждан, - ответил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

- Я поддерживаю вашу инициативу. Пляж в Охотском будет становится все лучше. Согласно мастер-плану все побережье распланировано под благоустройство и строительство: будут и гостиницы, и рестораны, и закрытые бассейны. Все это будет строиться очередями. Уже известны инвесторы, которые будут вкладывать в реализацию собственные средства, - сообщил Валерий Лимаренко.

Кроме того, на встрече прозвучал ряд частных вопросов. Все они также взяты на контроль, по ним даны соответственные поручения профильным министерствам.