Более 60 студентов медицинских вузов со всей России завершили трудовую смену на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 июля по 28 августа островной регион принял 64 студента в рамках Всероссийского медицинского трудового проекта «Галиотис». За полтора месяца ребята познакомились с работой сахалинских медучреждений, получили практический опыт, помогли закрыть потребность в кадрах в период отпусков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Работа медицинских студотрядов организуется в рамках проекта Росмолодёжи «Больше чем работа». На островах развитие этой инициативы стало возможно благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко.
Этим летом представители 14 медицинских вузов страны трудились в качестве среднего и младшего персонала на островах. Впервые в России в сводный отряд вошли студенты-ординаторы – шесть человек провели трудовой семестр по профилю обучения.
– Ребята выполняли работу наравне со штатными сотрудниками поликлиники. Студенты мотивированы, отзывчивы, оперативны в решении задач. Опыт знакомства с островной системой здравоохранения пойдет им на пользу. Мы будем рады видеть их у себя после завершения обучения для постоянного трудоустройства, – поделился главный врач Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.
В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. За 65 лет существования движения российскую школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек.
– Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны. Мы рады встречать на сахалинской земле будущих врачей. Такое сотрудничество помогает привлекать лучших специалистов, а мы даем молодежи возможность узнать ближе островное здравоохранение и сделать свой выбор, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Для всех ребят, посетивших Сахалинскую область в рамках студенческого отряда, есть возможность после завершения обучения продолжить карьеру в островном регионе. Студенты уже получили приглашение продолжить учебу в ординатуре на Сахалине в следующем году. Первое заявление уже принято.
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