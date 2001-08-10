Тихоокеанское
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14:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 60 студентов медицинских вузов со всей России завершили трудовую смену на Сахалине

Более 60 студентов медицинских вузов со всей России завершили трудовую смену на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 июля по 28 августа островной регион принял 64 студента в рамках Всероссийского медицинского трудового проекта «Галиотис». За полтора месяца ребята познакомились с работой сахалинских медучреждений, получили практический опыт, помогли закрыть потребность в кадрах в период отпусков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работа медицинских студотрядов организуется в рамках проекта Росмолодёжи «Больше чем работа». На островах развитие этой инициативы стало возможно благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

Этим летом представители 14 медицинских вузов страны трудились в качестве среднего и младшего персонала на островах. Впервые в России в сводный отряд вошли студенты-ординаторы – шесть человек провели трудовой семестр по профилю обучения.

– Ребята выполняли работу наравне со штатными сотрудниками поликлиники. Студенты мотивированы, отзывчивы, оперативны в решении задач. Опыт знакомства с островной системой здравоохранения пойдет им на пользу. Мы будем рады видеть их у себя после завершения обучения для постоянного трудоустройства, – поделился главный врач Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. За 65 лет существования движения российскую школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек.

– Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны. Мы рады встречать на сахалинской земле будущих врачей. Такое сотрудничество помогает привлекать лучших специалистов, а мы даем молодежи возможность узнать ближе островное здравоохранение и сделать свой выбор, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Для всех ребят, посетивших Сахалинскую область в рамках студенческого отряда, есть возможность после завершения обучения продолжить карьеру в островном регионе. Студенты уже получили приглашение продолжить учебу в ординатуре на Сахалине в следующем году. Первое заявление уже принято.

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